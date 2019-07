Nicht in guter Erinnerung wird dem Betreiber einer Diskothek in Bad Neustadt eine seiner Angestellten bleiben. Der Gastronom ertappte diese in der Samstagnacht dabei, wie diese mehrfach Liköre ausschenkte, das Geld hierfür jedoch nicht in die Kasse der Diskothek, sondern in die eigene Tasche wirtschaftete. pol