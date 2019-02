Angespannte Eltmanner

Der Eltmanner Volleyball geht auf die große Bühne. Die Heitec Volleys treffen am Samstag in der Bamberger Brose Arena im Frankenderby auf den TV/DJK Hammelburg. Das Vorspiel bestreiten in der Regionalliga Südost die volley.ballarinas Bamberg gegen den TSV Sonthofen um 16 Uhr, Eltmann beginnt um 19.30 Uhr.

Das Team von Cheftrainer Marco Donat geht mit breiter Brust in das Unterfranken-Duell. Die Eltmanner holten insgesamt zwölf Siege aus 13 Zweitliga-Begegnungen und bezwangen zuletzt Rüsselsheim mit 3:1 und zu Hause den amtierenden Meister TSV Grafing mit 3:2. Der Siegeszug soll weitergehen. "Bis zum Ende der Saison", kalkuliert Manager Rolf Werner, "haben wir einschließlich des Spiels gegen Hammelburg noch acht Spiele. Eigentlich erwarte ich, dass wir alle Begegnungen gewinnen. Die kommenden Gegner haben wir in der Vorrunde alle geschlagen."

Die Eltmanner wollen unbedingt Meister werden. Die Spitzengruppe in der zweiten Bundesliga Süd liegt eng zusammen. Das Führungs-Trio besteht aus Mainz (40 Punkte, 17 Spiele), Grafing (39, 15) und Eltmann (38, 16) und hat jeweils 13 Siege auf dem Konto. Deshalb lautet die klare Vorgabe von Werner: "Wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben. Wir möchten uns auch sportlich für das Volleyball-Oberhaus qualifizieren. Das ist uns klarer Anspruch. Nicht mehr und nicht weniger."

In Dienst der Mannschaft stellen

Mit diesem Druck kann Cheftrainer Marco Donat umgehen: "Mir war schon vor meinen Wechsel von Dresden nach Eltmann klar, dass die Ziele und Ambitionen in Eltmann höher sind. Aber wir haben einen starken Kader mit einer Auswechselbank auf hohem Niveau. Da kann sich niemand herausreden." Der Coach betont unmissverständlich: "Jeder muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen und immer das große Ziel vor Augen haben. Es zählt nicht nur die individuelle Klasse."

Besonders im Frankenderby gegen Hammelburg fordert Donat von seinen Jungs viel Leidenschaft und Herzblut: "Jeder muss an seine Grenzen gehen. Wir wollen den Zuschauern beste Unterhaltung und eine begeisternde Vorstellung bieten. Schließlich möchten wir, dass alle wiederkommen und eventuell noch andere mitbringen."

Für ihn und seine Schützlinge wird das Spiel in der Bamberger Brose Arena zu einem emotionalen Höhepunkt: "Das ist mega. Wir haben die bislang einmalige Chance, vor einer für Volleyball-Verhältnisse riesigen Kulisse zuspielen. Da ist jeder gefordert, diesen absoluten Glücksfall als große Herausforderung zu nutzen und sich voll einzubringen." Um sich an die besonderen Verhältnisse zu gewöhnen, ist für Freitagabend und Samstagvormittag noch Training in der großen Arena angesetzt. "Besonders die Angreifer und Zuspieler", empfiehlt Donat, "müssen sich zur besseren Orientierung Fixpunkte setzen." Keine Sorgen macht er sich wegen der möglichen Nervosität seiner Spieler angesichts der ungewohnten Umgebung: "Ein wenig Lampenfieber ist nie schlecht. Das fördert die Konzentration. Die Aufregung muss eben in positive Energie kanalisiert werden."

Es sind also optimale Voraussetzungen für ein spannendes und abwechslungsreiches Spektakel vor einer Rekordkulisse. Zumal sich auch die Hammelburger nach dem Abgang der Wolf-Brüder und Pleiten zum Jahresende wieder auf Erfolgskurs befinden. Mit dem neuen Zuspieler Jackson Maris besiegten sie zuletzt in der Saaletalhalle die Karlsruher klar mit 3:0. Der 25-jährige Kanadier kommt vom Erstligisten United Volleys Rhein-Main Frankfurt, wo sein Vertrag als dritter Zuspieler zum Ende des Jahres ausgelaufen war. Immerhin spielte er schon in der Champions League gegen das vielleicht beste Team der Welt aus Kazan. Auch an der Seitenlinie ist ein neues Gesicht zu sehen: Der ebenfalls in Eltmann bekannte Rumäne Cornel Closca bildet ab sofort mit Mario Radman das Co-Trainer-Duo hinter Cheftrainer Karl Kaden. Heitec Volleys Eltmann: Couchman, Engel, Peta, Richter, Kolbe, Schmitt, Krüger, Kellermann, Werner, Stoyanov, Wacek, Bibrack, House, Strobel