Angeschossen: Katze schleppt sich nach Hause

Ob mit Absicht oder aus Versehen ist nicht bekannt, schreibt die Polizeiinspektion Coburg. Fakt ist jedenfalls, dass ein bisher Unbekannter in Meeder auf eine Katze geschossen hat. Die Freigänger-Katze, die im Ahlstadter Weg zu Hause ist, wurde von ihren Besitzern am Montag, 4. Februar, gegen 19 Uhr verletzt vor der eigenen Haustür aufgefunden. Sie hatte sich wohl mit letzter Kraft nach Hause geschleppt und ist dann zusammengebrochen. Der sofort aufgesuchte Tierarzt entdeckte beim Röntgen ein Luftgewehrprojektil in der Nähe der Wirbelsäule des Vierbeiners. Inzwischen befindet sich die Katze wieder auf dem Weg der Besserung. Hinweise auf den bisher unbekannten Schützen nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol