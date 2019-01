Angesägter Baum fällt auf fahrendes Auto

Alle Vorsichtsmaßnahmen nützten nichts, als am Mittwochvormittag neben der Staatsstraße 2258 von Neudorf nach Ebrach Baumfällarbeiten ausgeführt wurden: Eine entsprechende Straßenbeschilderung hatten die Arbeiter aufgestellt, außerdem war eine Person mit der Verkehrsregelung betraut, so dass die Fällarbeiten bei Fahrzeugverkehr eingestellt wurden. Auch ein Lastwagen passierte unversehrt die Gefahrenstelle. Doch plötzlich knickte ein bereits angesägter Baum um und traf das Autodach eines dahinter fahrenden Opel Astra. Der 25-jährige Opel-Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 5000 Euro. pol