Angelsportverein Reundorf ehrte langjährige Mitglieder

Bei der Hauptversammlung des Angelsportvereins "Petri Heil" Reundorf wurden, wie es in einer Mitteilung heißt, Forderungen an den Vorstand laut, bei Fehlverhalten von Hundebesitzern die Polizei zu informieren und uneinsichtige "Herrchen" und "Frauchen" anzuzeigen.

Die Reundorfer Angler hätten als Gewässereigentümer und Hausherren mit erheblichem finanziellen Aufwand neue Hinweisschilder aufgestellt - mit einigen Verhaltensregeln für Nutzer ihres Eigentums am See. Auf diesen sei deutlich zu erkennen, heißt es weiter, dass für alle Hunde im Bereich des Waldsees Leinenpflicht besteht.

Hundehaufen nicht entfernt

Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner seien das noch größere Übel. "Vor allem im sogenannten Nichtschwimmerbereich und auf den Grundstücken rund um den See. Überall liegen Hundehaufen herum und wie deutlich zu sehen ist, entfernen die Tierbesitzer die Hinterlassenschaften ihrer ,Lieblinge‘ nicht ordnungsgemäß", heißt es in der Mitteilung. Unabhängig davon, dass die Exkremente den Boden verunreinigten und bei Regen ins Wasser gespült würden, spielten und badeten in diesem Bereich auch Kinder. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, wenn nötig mit stärkeren Kontrollen und Anzeigen durch die Verantwortlichen des Vereins.

In der Versammlung gab Gewässerwart Günter Neumann außerdem die Besatzmengen des Jahres 2019 bekannt und stellte diese ins Verhältnis zu den ausgewerteten Fanglisten des Jahres 2018. Dem Gewässer bescheinigte er laut Mitteilung über das Jahr gesehen eine gute Wasserqualität.

Treue Mitglieder

Im Anschluss nahm der Vorsitzende Christian Hümmer die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Christopher Batrla, Michaela Hallermeier, Henry Kosok und Dietmar Eckert ausgezeichnet.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft Sascha Habermann. red