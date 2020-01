Angelsportverein gibt 7500 Euro für neue Fische aus

Die Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins zeigte auf, dass die Mitglieder das Angeln nicht nur als reines Hobby sehen. Groß ist dabei der Umweltgedanke, und es wurde anhand der einzelnen Berichte ersichtlich, wie ernst die "Angler" ihre Tätigkeit nehmen und die Umwelt in ihren Aktionen berücksichtigen und mit einbeziehen.

Nach der Begrüßung im Gemeinschaftsraum durch Vorsitzenden Thomas Leimeister verlas Heidrun Leimeister-Backert das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung. In ihrem Jahresbericht schaute sie auf die zahlreichen Fischen, Aktionen und Veranstaltungen zurück. Höhepunkt war das gut besuchte Räucherfest. Gewässerwart Stefan Stammberger befand die Wasserqualität der Angelgewässer als in Ordnung bis spitze. Der Weidigsee sei im Durchschnitt ein Grad wärmer als der Köhlersacker, ließ er die Mitglieder wissen. Lob sprach er dafür aus, wie sauber die Angelplätze hinterlassen werden. Für die Jugend kündigte Andreas Quidenus neben Angelveranstaltungen auch Spiele- und Grillabende sowie ein Zeltlager und Casting Events an.

In seinem Bericht als Kassenwart informierte Jürgen Frank die Mitglieder, dass für die Besatzmaßnahmen allein 7500 Euro ausgegeben wurden. Insgesamt wurde das Jahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Bürgermeister Christian Mrosek zollte Anerkennung den Aktivitäten des Angelsportvereins und der geleisteten Arbeit. Die Beitragssätze für 2020 bezifferte der Vorsitzende mit 160 Euro im Jahr plus 20 Euro Arbeitseinsatz.

Einig war sich die Versammlung darüber, für den Weidigsee im Jahr 2020 nur eine Befischung mit Friedfischen zuzulassen. Für die Rodach und den Köhlersacker erfolgt eine Besatzmaßnahme mit Forellen. Weiter ließ der Vorsitzende wissen, dass für den Weidigsee die Hoffnung bestehe, dass der Zander die Oberhand gewinnt.

Aufgrund des Rücktritts von Bernd Racherbäumer als einer von zwei Jugendleitern übernehmen Florian Hoh und Dominic Strenglein diesen Posten bis zur nächsten Wahl.

Etwas Besonderes waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Der Vorsitzende ehrte für zehn Jahre Mitgliedschaft Michael Engel, Erika Hauck, Claudia Hoh und Hilde Leimeister. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten eine Urkunde Peter Meier und Kurt Witzgall. che