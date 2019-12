Angelschein erwerben

Der Verein für Sportfischer Lichtenfels führt 2020 Vorbereitungslehrgänge zur staatlichen Fischerprüfung in Bayern in der vereinseigenen Wörthsee-Hütte durch. An sechs Abenden unter der Woche und zwei Samstagen werden maximal 20 bis 25 angehende Angler unterrichtet. Folgende Termine stehen zur Verfügung: 10. bis 18. Januar; 7. bis 15. Februar; 26. Juni bis 4. Juli; 30. Oktober bis 7. November. Informationen und Anmeldung bei Lehrgangsleiter Michl Hallermeier im Angelspezi XXL Bad Staffelstein, Telefon 09573/6720 oder per E-Mail an info@angelspezi-staffelstein.de. red