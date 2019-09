Erlangen 09.09.2019

Angeln lernen beim Fischereiverein

Der Bezirksfischereiverein Erlangen wird am Samstag, 14. September, ab 9 Uhr am Alterlanger See ein Schnupperfischen für den Nachwuchs veranstalten. Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr. Im Rahmen ...