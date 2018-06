Angelica Richter ist neue Zonta-Präsidentin

60-jähriges Jubiläum



"Ich engagiere mich sehr gerne und bewusst für Zonta, weil alle Projekte Frauen zu Gute kommen", erklärte Angelica Richter, die neue Präsidentin des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt, bei der Amtsübernahme. "Mit diesem Netzwerk kann vielen Mädchen und Frauen geholfen werden. Das Spektrum reicht von Gesundheitsförderung in Liberia, über Bildungsförderung in Madagaskar, Unterstützung für das Frauenhaus in Schweinfurt bis hin zur psychosozialen Krebsberatung am Leopoldina Krankenhaus."Die Präsidentschaft in den Zonta Clubs wechselt regelmäßig und geht reihum unter den Mitgliedern. So übergab Diana Schmeltzer die Verantwortung an die bisherige Vizepräsidentin Angelica Richter (54). Richter ist selbstständige Anwältin in Schweinfurt, wo sie auch ihren Wohnsitz hat und seit 2010 Mitglied bei Zonta.Weitere Vorstandsmitglieder sind Vizepräsidentin Doris Engelhardt (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FHWS), Schriftführerin Brigitte Goss (Kreisfachberaterin für Gartenbau im Landratsamt) und Schatzmeisterin Franziska Bickel (Inhaberin der Buchhandlung Vogel Schweinfurt).Zunächst erwarten den neuen Vorstand herausfordernde Aufgaben in lokaler Umgebung.So steht das 60-jährige Club-Jubiläum am 13./14. Oktober an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - viele Gäste haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Highlights werden der Festakt in der Rathausdiele am Samstag und die Benefizveranstaltung "ZONTAgsmatinee" am Sonntag im Theater sein.Ab dem Jubiläumswochenende gibt es auch wieder den "Zonta Adventskalender" mit Gewinnen. Viele Sponsoren aus der Stadt und der Region haben die Initiative erneut unterstützt und großzügige Sach- und Geldpreise zur Verfügung gestellt. Zum Preis von 5 Euro kann der Kalender als Los erworben werden. Der Erlös wird für soziale Zwecke - unter anderem für die Bayerische Krebshilfe am Leopoldina - gespendet. Der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt wurde 1958 gegründet und hat derzeit über 30 aktive Mitglieder. Er gehört einem weltweiten Netzwerk berufstätiger Frauen an mit dem Ziel, eine Verbesserung der Stellung der Frau in rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Belangen zu erreichen. Zonta ist überkonfessionell, überparteilich und gemeinnützig. Zonta leistet persönliche, ideelle und finanzielle Hilfe sowohl vor Ort als auch bei nationalen und internationalen Projekten ( www.zonta-kg-sw.de)