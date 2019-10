Angela Wunderlich kocht in der "Landfrauenküche"

Für die elfte Staffel der erfolgreichen Reihe "Landfrauenküche" im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) machen sich sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken auf, um einander kennenzulernen und sich zu bekochen. Dabei geht es auch um einen Wettbewerb: Wer kocht das beste Drei-Gänge-Menü?

Bei Angela Wunderlich (38) im Lichtenfelser Stadtteil Mönchkrottendorf dreht sich alles um Schafe. Ihr Mann Anton und dessen Bruder sind Schäfer in vierter Generation. Die weit über 1000 Tiere werden auch zur Landschaftspflege eingesetzt, und auch 80 Ziegen gehören mit dazu. Die Wunderlichs besitzen 14 Hütehunde, in Dreierteams treiben sie eine Herde. Am Hof kümmert sich Angela Wunderlich vor allem um die Direktvermarktung. Ob eines der beiden Kinder den Hof einmal übernehmen wird?

Sendetermin ist am Montag, 14. Oktober, ab 20.15 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.br.de/landfrauenkueche.