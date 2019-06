Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Angekettetes Fahrrad am Stadttor gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Höchstadt ein Fahrrad entwendet. Es war vom Besitzer am Stadttor abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert worden. Es handelt sich um ein Mountainb...