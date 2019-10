Angehörige durch Vorsorge entlasten

Was ist mir wichtig? Was möchte ich nicht? Eine Patientenverfügung soll dazu dienen, dass der Patientenwille auch für Situationen, in denen man nicht selbst über sein körperliches Wohl bestimmen kann, eindeutig festgelegt ist. Basierend auf der Broschüre "Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter" des bayerischen Staatsministeriums der Justiz wird Palliativmediziner Hans Joachim Laugwitz am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr inhaltlich Schritt für Schritt die zur Auswahl angebotenen Entscheidungen sachlich und in ihren praktischen Konsequenzen für den Patienten erläutern. Die Teilnahme an der Infoveranstaltung im Haus der Caritas in der Steinwegstraße 2 (2. Stock) in Höchstadt ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch im Sekretariat der Caritas Erlangen unter Telefon 09131/88560 erforderlich. red