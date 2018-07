Angehende ABC-Schützen lernen in Stockheim Verhaltensregeln auf dem Schulweg kennen

Mit den Kindern den Weg finden





Aufsicht an der Haltestelle



Karl-Heinz HofmannNicht nur auf dem Weg zur Schule lauern für angehende ABC-Schützen Gefahren . Nein, auch am und im Schulbus und beim Ein- und Aussteigen gilt es, sich an bestimmte Verhaltensregeln zu halten, um schlimme Unfälle zu vermeiden.Aus diesem Grund fand an der Grundschule Stockheim in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht und der Polizeiinspektion Kronach sowie der Gemeinde Stockheim wieder ein Aktionstag "Toter Winkel" statt.Rektorin Astrid Kestel und Bürgermeister Rainer Detsch freuten sich, dazu mehr als 40 Eltern - diesmal auch viele Papas - begrüßen zu können. Neben den rund 40 Vorschülern, die im September eingeschult werden, galt der besondere Gruß dem ehrenamtlichen Verkehrserzieher der Kreisverkehrswacht Kronach, Helmut Förtsch, und dem Verkehrserzieher für den Landkreis Kronach, Heiko Sesselmann, von der Polizeiinspektion Kronach.In einem theoretischen Teil informierten Förtsch und Sesselmann über Gefahren, die während des Schulwegs und in der Nähe des Busses auf die ABC- Schützen lauern. Sie gaben den Eltern den Ratschlag: "Gehen Sie vor Schulbeginn den Weg zur Bushaltestelle mit ihrem Kind ab und suchen Sie den sichersten Weg für das Kind."Und auch an der Bushaltestelle müssen die Kinder sich richtig verhalten. Der Fahrer sitzt hoch im Bus und sieht sie nicht immer - Stichwort "Toter Winkel". Anhand einer ausgebreiteten "Toter Winkel"-Folie wurde deutlich, wie groß das Feld ist, welches ein Busfahrer nicht einsehen kann.An die Eltern appellierten die erfahrenen Polizisten weiterhin, die Kinder nicht im Glauben zu lassen, dass sie einfach loslaufen könnten, wenn das Männchen an der Fußgängerampel Grün zeigt. "Bitte sagen Sie Ihrem Kind, dass ein Grün an der Ampel für den Fußgänger keinen Freischein für eine sichere Straßenquerung bedeutet. Leider gibt es viel zu viele Autofahrer, die auch bei roter Ampel nicht halten und einen Fußgängerüberweg überfahren."Im anschließenden Praxisteil machten sich die Kinder mit einem Schulbus auf den Weg, bei dem sie auch Bürgermeister Rainer Detsch begleitete. Er wollte beobachten, wo eventuell die Gemeinde etwas tun kann, um Gefahrenstellen zu entschärfen.Förderlehrer Siegbert Jakob gab einige wichtige Informationen an die Eltern weiter. Besonders erfreulich war die Bereitschaft der Mütter Hofmann aus Reitsch und Meisner aus Neukenroth, ab dem neuen Schuljahr die Aufsicht an der Bushaltestelle zu übernehmen. Dafür dankten Schulleitung und Bürgermeister.