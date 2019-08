Am Freitagvormittag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Oberen Tor ein geparkter schwarzer Skoda von einem bislang noch unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den verursachten Schaden von rund 1500 Euro zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise bitte an die PI Ebermannstadt.