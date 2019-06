Am Freitagmittag wurde auf einem Parkplatz eines Spielwarengeschäfts in der Boschstraße ein geparkter Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.