Angeeckt und getürmt

Während ein 57-jähriger Mann beim Einkaufen war, wurde sein Ford Kuga auf dem Parkplatz von einem Unbekannten beschädigt. Der Pkw war am Samstag von 10 bis 11.30 Uhr auf dem vor dem Einkaufsmarkt in der Seewiese abgestellt. Erst zu Hause stellte der 57-Jährige dann fest, dass sein Fahrzeug am linken Heckbereich beschädigt worden ist. pol