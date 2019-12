Angeeckt und abgehauen

Einen Schaden von rund 3 000 Euro richtete ein unbekannter Autofahrer an einem brauen Mercedes an, der in der Weidigstraße geparkt war. Ohne die Polizei zu verständigen, fuhr der Verursacher des Schadens davon. Als Unfallort kommt die Weidigstraße oder der Parkplatz am Kaufland in Bamberg in Frage. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Freitag, 29. November und Sonntag, 1. Dezember. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.