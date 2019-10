Am vergangenen Freitag wurde zwischen 7.45 Uhr und kurz nach 14 Uhr ein Opel, der in der Feuersteinstraße geparkt war, angefahren. Der Wagen stand auf dem Besucherparkplatz beim Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der vermutlich beim rückwärts ausparken gegen den abgestellten Wagen stieß, beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Ebermannstadt. pol