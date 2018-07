Angebranntes Essen entfacht Feuer

Die Feuerwehren Burgwindheim, Burgebrach, Ebrach, Untersteinach und Mittelsteinach mussten am Mittwochvormittag zu einem Brand in der Hauptstraße ausrücken. Eine 61-jährige Bewohnerin hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen. Das entfachte Feuer konnte von den Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert wurde. Mit Rauchvergiftung und leichten Verbrennungen mussten zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden.