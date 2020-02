Angebote zur Fastenzeit: Gebete und Einsatz für Umwelt

Mehrere Angebote für die Fastenzeit machen die Hammelburger Kirchengemeinden in den nächsten Wochen, einige davon in ökumenischer Zusammenarbeit: Vom Weltgebetstag und der Bibelwoche über Ge(h)bet und Müllsammelaktion bis hin zum Aluminiumfasten.

Weltgebetstag

Am Freitag, 6. März, beginnt um 19.30 Uhr der ökumenische Weltgebetstag im Martin-Luther-Haus. Frauen aus Simbabwe haben diesmal die Texte vorbereitet zum Thema "Steh auf und geh!". Eine Ermutigung, die auch gut zum diesjährigen Fastenmotto der evangelischen Kirche passt: "Zuversicht. Sieben Wochen ohne Pessimismus". Wie bereits berichtet, sind die ökumenischen Bibelabende auch heuer an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Diesmal steht das Fünfte Buch Mose im Mittelpunkt. Am Dienstag, 10. März, macht der katholische Diakon Manfred Müller in den Räumen der Freien Christengemeinde (Bahnhofstraße) den Anfang. Am Mittwoch, 11. März, treffen sich alle Bibelinteressierten im Martin-Luther-Haus (Friedrich-Müller-Straße). Referentin ist Pastorin Jutta Dünnebier von der Freien Christengemeinde. Der evangelische Pfarrer Robert Augustin leitet den Bibelabend am Donnerstag, 12. März, nochmals in den Räumen der Freien Christengemeinde. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. "Global denken - lokal handeln: Wir räumen auf!" ist das Motto einer großen Müllsammelaktion am Samstag, 21. März, in und um Hammelburg. Treffpunkt für alle, denen eine saubere Umgebung am Herzen liegt, ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Die Teilnehmer sollten Warnwesten und Arbeitshandschuhe sowie möglichst einen Eimer mitbringen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zu diesem Frühjahrsputz willkommen. Bis 16.30 Uhr wird in mehreren Gruppen Müll gesammelt, danach ist ein Abschluss mit Kaffee und Kuchen geplant.

Wer sich mit der Bewahrung der Schöpfung auch spirituell befassen möchte, ist eingeladen zum Ge(h)bet am Donnerstag, 12. März, und am Mittwoch, 25. März. Treffpunkt zu einem Stück Weg mit Impulsen und Gebet ist jeweils um 18.30 Uhr am Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Johannes, Rückkehr gegen 19.45 Uhr. Begleitet werden die Teilnehmer von Pastoralassistent Christian Storath.

Nicht nur zur Fastenzeit bleibt das Aluminium-Fasten weiter aktuell. Der letztes Jahr herausgegebene Alu-Fasten-Kalender war vergriffen und wurde nochmals neu aufgelegt (wir berichteten). Er soll ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Regenwald am Amazonas setzen. Die Bewohner der Partnergemeinde Juruti Velho sind vom Abbau von Bauxit, dem Grundstoff für Aluminium, besonders betroffen. Neben Gebeten und Bildern finden sich im Kalender Informationen. Erhältlich ist der Kalender im katholischen Pfarrbüro oder im Weltladen. hbo