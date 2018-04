Angebote zur Erholung

red



Viele Aktivitäten, darunter reichlich Sport: Das gehört zum Programm der Caritas-Kinder- und Jugenderholungen. Dazu kommen Ausflüge, Schnitzeljagden, Grillabende, Basteln, Malen und Theaterspielen. In diesem Jahr bietet der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg folgende Kinder und Jugenderholungen an: Hörnum/Sylt an der Nordsee vom 30. Juli bis 14. August für Kinder von 10 bis 14 Jahren; Zinnowitz auf der Insel Usedom vom 3. bis 17. August für Kinder von 11 bis 14 Jahren; Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 10. bis 24. August für Kinder von 8 bis 12 Jahren; Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, Sozial- und Jugendämter. Information, Beratung und Anmeldung bei den Kreis-Caritasverbänden, Adressen und weitere Infos auf www.caritas-bamberg.de . Auskünfte erteilt auch die Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Diözesan-Caritasverbandes Bamberg unter der Rufnummer 0951/8604432.