Angebote zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei den "Aktiven Bürgern"

Die Bürgerstiftung für Jugend und Familie im Landkreis Lichtenfels weist auf aktuelle Angebote zur ehrenamtlichen Mitarbeit hin.

Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurückbekommen - freiwilliges Engagement bei den "Aktiven Bürgern" ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 400 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen, bei der Tafel usw.

Zeitaufwand selbst bestimmen

Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen. Ebenso kann man seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden. Neue Interessenten sind herzlich willkommen. Die "Aktiven Bürger" suchen derzeit Ehrenamtliche, die in folgenden Einrichtungen mitarbeiten wollen:

Wohn- und Pflegeheim "Am Staffelberg" Bad Staffelstein: Ein bis zwei Ehrenamtliche, die sich bereiterklären, je nach Absprache ein- bis zweimal im Monat für die Senioren einzukaufen, oder bei Bedarf zusammen mit ihnen einkaufen gehen. Hier sollte es nicht um Großeinkäufe gehen, da Pflegemittel vom Haus gekauft werden, sondern um Sonderwünsche wie Süßigkeiten, besonderes Obst oder Ähnliches. Normalerweise machen dies Angehörige oder deren Betreuer. Allerdings gibt es immer wieder Senioren, die keine Angehörigen haben oder diese sehr weit weg wohnen.

Stadtbücherei Bad Staffelstein: Ehrenamtliche, die gerne bei der Ausleihe und Rückgabe sowie beim Sortieren der Bücher unterstützen. Wem der Umgang mit Menschen und Büchern Freude bereitet, der meldet sich bei der Stadtbücherei. Der Zeiteinsatz wäre 14-tägig dienstags von 15 bis 17 Uhr oder von 17 bis 19 Uhr.

Zusätzliche Informationen und weitere Angebote gibt es im Internet unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de.

Interessierte Bürger wenden sich an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge), geöffnet am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung ? unter der Telefonnummer 09571/1699330 oder per E-Mail an info@aktive-buerger-lichtenfels.de. Die Aktiven Bürger Lichtenfels sind auch auf Facebook zu finden. red