Angebote für Mitbürger

Petra Kotterba, Quartiersmanagerin des Caritas-Quartiersstützpunkts Creidlitz, versucht, telefonisch den Kontakt zu ihren "Stammgästen" zu halten, und fragt regelmäßig mögliche Bedarfe ab. Der Quartiersstützpunkt ist täglich besetzt und telefonisch erreichbar. "Viele rufen auch einfach nur an, um ein bisschen zu plaudern", berichtet Kotterba. Nun sollen Smartphoneschulungen angeboten werden. Die Einzelstunden vor Ort sind ab Montag, 4. Mai, wieder mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen möglich und können ab sofort unter p.kotterba@caritas-coburg.de oder Telefon 09561/5969940 gebucht werden. Für Gruppenstunden ist an Videokonferenzen gedacht. Für alle, die digital nicht unterwegs sind, gibt es auch ein Angebot per Post.

Die allgemeine Sprechstunde des Caritas-Quartiersstützpunkts in Creidlitz, Unterm Buchberg 3, ist täglich zwischen 10 und 12 Uhr. Es kann immer nur einer Person (mit Schutzmaske) Zutritt gewährt werden, deshalb ist eine telefonische Anmeldung notwendig. red