Angebote für Gründer

Anmeldungen sind erbeten



Die Wirtschaftsförderung des Landkreises im Landratsamt Haßberge in Haßfurt (Michael Brehm) weist auf mehrere Angebote für Existenzgründer hin: Mittwoch, 4. Juli: 10 bis 12 Uhr, Betriebswirtschaftlicher Sprechtag der Handwerkskammer bei der VG Ebern; Donnerstag, 5. Juli: 13 bis 17 Uhr, Region Mainfranken GmbH, Denker treffen Lenker - Marktveränderungen erkennen und nutzen - mit Innovation zum Erfolg bei der Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Straße 4 in Würzburg; Freitag, 6. Juli: 9 bis 18 Uhr, Existenzgründerseminar Gründer-Guides Bayern; Dienstag, 17. Juli, 18.30 Uhr bis 20 Uhr Coaching Café - Achtsamkeit - Modetrend oder Notwendigkeit? "Altstadthotel" (Pfarrgasse 2) in Haßfurt; Mittwoch, 25. Juli: 14 Uhr, Sprechtag der Handwerkskammer für Unterfranken im Nebengebäude des Landratsamtes (Alte Brückenstraße 3) in Haßfurt; Donnerstag, 26. Juli: 15 Uhr Sprechtag der Aktivsenioren im Nebengebäude des Landratsamtes (Alte Brückenstraße 3) in Haßfurt.Zu allen Terminen ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen gibt es unter www.pep-has.de oder per Telefon 09521/27202 (Michael Brehm). Der Wirtschaftsförderer berät und unterstützt darüber hinaus alle Unternehmen, Gewerbevereine und Kommunen in Fragen der Unternehmensführung (etwa Förderung, Patente und Kooperation mit Hochschulen). red