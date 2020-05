Angebote für Einsteiger beim TCF

Am Samstag, 23. Mai, startet beim TC Forchheim das jährliche Angebot für Tennisinteressierte und Neumitglieder mit und ohne Spielerfahrung. Der in den letzten Jahren schon erfolgreich betriebene Wieder-Einsteigertreff wird trotz und unter Berücksichtigung der allseits bekannten Einschränkungen auch in diesem Jahr angeboten. Interessierte haben zunächst die Möglichkeit, das Tennisspiel zu testen und gleichzeitig den Verein kennenzulernen. Spieler*innen mit Vorerfahrung lernen die Möglichkeiten des Vereinseinstiegs kennen und können Kenntnisse auffrischen. Die ersten beiden Termine sind kostenfrei, danach wird eine Schnuppermitgliedschaft angeboten, die zu einem verringerten Beitrag im ersten Jahr die Rechte einer Vollmitgliedschaft abbildet. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung notwendig. Eine Pflicht zur Teilnahme an den Folgeterminen entsteht dadurch nicht. Nach einer E-Mail an info@tc-forchheim.com oder über die Facebookseite @tcforchheim1952 wird eine Trainingszeit (Samstag 10 oder 10.45 Uhr) zugeteilt. Weitere Infos zum Angebot des TC Forchheim auch auf www.tc-forchheim.com. do