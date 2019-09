Angebote für die Ferien

Passend zum herbstlichen Wetter hat die Anmeldung zum Herbstferien-Special der Stadtjugendarbeit begonnen. Auf der Internetseite www.badkissingen.ferienprogramm-online.de dürfen sich ab sofort alle Kinder und Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen in den Herbstferien anmelden. Dabei lohne es sich schnell zu sein, denn einige Angebote sind erfahrungsgemäß zügig ausgebucht, heißt es in der Mitteilung der Stadtjugendarbeit. Nähere Informationen gibt es im Programmheft, das an allen Schulen ausgeteilt wurde und im Rathaus ausliegt und auf www.badkissingen.de/ferienprogramm.

Los geht es schon am Freitag, 25. Oktober, mit einer Taschenlampenführung durch das Museum Obere Saline. Einem Geheimnis auf der Spur müssen verschiedene kniffelige Rätsel gelöst werden. Geräusche und andere Überraschungen sorgen für eine Führung der anderen Art.

Am Samstag, 26. Oktober, steht dann eine schaurig, gruselige Halloweendisco im JuKuZ auf dem Programm. Mit Spielen, lauter Musik und einer riesen Menge Süßes oder Saures kann man sich auf die Ferienwoche einstimmen.

Am Sonntag, 27. Oktober, dürfen sich alle fußballbegeisterten Kids und Teens zur Stadionfahrt in den Borussia-Park Mönchengladbach anmelden. Wer das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt live ansehen möchte, sollte sich schnell anmelden.

Auch in den Herbstferien wird es wieder eine Nähschule für Fortgeschrittene geben. Wer bereits die Basics des Nähens beherrscht, darf sich auf einen Zweitageskurs am 28. und 29. Oktober mit vielen neuen Nähprojekten freuen.

Ein schauriges Grusel-Dinner wird am Montag, 28. Oktober, im JuKuZ kreiert: ein 5 Sterne 5-Gänge-Hexenmenü, das anschließend natürlich verspeist werden darf.

Ab in die Wissenswerkstatt heißt es dann am 29. Oktober für alle technikbegeisterten Kids! Dort wird in diesem Jahr ein LED-Schreckenskürbis hergestellt, der als passende Gruseldeko an Halloween vor dem Haus leuchten kann.

Am Dienstag, 29. Oktober, geht es auf die Fährte der JuKuZ-Hexe! Nach einer etwas anderen Schnitzeljagd durch die Dunkelheit, bei der man verschiedene Aufgaben lösen muss, wird man mit leckerem Punsch und einer Zauberwurst belohnt.

Am Mittwoch, 30. Oktober, fährt die Stadtjugendarbeit mit Jugendlichen ab 10 Jahren dann in den My Jump Trampolinpark nach Erfurt. An Halloween (31. Oktober) wird eine Fahrt zu den Halloween Fright Nights in den Holidaypark angeboten für Familien und Kinder ohne Begleitung ab 10 Jahren. Info unter Tel. 0971/807 43 01. red