Angebote des Pfadfinder Fördererkreises

Der Pfadfinderfördererkreis bietet Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten und Angebote im Bereich der Jugendarbeit an. So findet in den Sommerferien vom 2. bis 5. September im Pfadfinderlandheim "Stiefvater" ein "Wildernesscamp" für Jungen und Mädchen von neun bis 13 Jahren statt. Und vom 12. bis 26. August gibt es eine Fahrt zur Kanufreizeit im Pfadfindercamp "Tarnschlucht" in Südfrankreich. Weiterhin unternehmen die Pfadfinder vom 12. bis 26. August eine Segelfahrt auf der Ostsee und vom 5.bis 9. August ist ein "Larp"-Lager, vorgesehen. Nähere Informationen zu diesen Angeboten gibt es bei Alexander Müller unter der Telefonnummer 09561/63366. red