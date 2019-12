Angebote beim Weihnachtsmarkt

Die Stadtbibliothek in Zeil veranstaltet am Weihnachtsmarkt-Sonntag, 15. Dezember, von 9 bis 17 Uhr einen Bücherflohmarkt. Bücherliebhaber und Lesebegeisterte können ausgesonderte oder gespendete Taschenbücher, Romane, Sachbücher, Kinderbücher und Zeitschriften zu kleinen Preisen erwerben. Die Einnahmen des Bücherflohmarktes fließen in die Anschaffung neuer Medien, wie die Stadt-bibliothek mitteilte. Die Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" teilt mit, dass anlässlich des Weihnachtsmarktes in Zeil die Kaffeestube im Pfarrsaal geöffnet ist. red