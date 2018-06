Angebot für pflegende Angehörige

red



Menschen, die Angehörige pflegen, stellen ihre eigenen Bedürfnisse oft zurück. Darunter leidet auch die Gesundheit. Deshalb bietet der TSV Hirschaid ab September mit dem Alltags-Trainingsprogramm (ATP) ein besonderes Gesundheitsangebot speziell für pflegende Angehörige an, teilt das Landratsamt mit.In zwölf Kurseinheiten werden typische Alltagssituationen und -bewegungen (z. B. Treppensteigen, Tragen, Stützen etc.) gezielt als Übungs- und Trainingsmöglichkeit genutzt. Die Übungen bringen das Herz-Kreislauf-System, den Bewegungsapparat sowie das Gehirn in Schwung und steigern die Mobilität und das allgemeine Wohlbefinden. Das Programm kann ohne große Vorbereitung in Alltagsbekleidung und ohne den Einsatz von Fitnessgeräten direkt umgesetzt werden. Zielgruppe sind Männer und Frauen ab 60 Jahren. Sie sollten noch ohne äußere Hilfsmittel zurechtkommen und unter anderem ein 60-minütiges "Außentraining" mit 30-minütigem "zügigen Gehen" bewältigen können. Die Teilnehmer lernen, dass ein Training überall, jederzeit und einfach "nebenbei" stattfinden kann. Das Angebot ist kostenlos. Start ist Dienstag, 4. September. Veranstaltungsort ist die Alte Schule Hirschaid, Kirchplatz 4. Bei Rückfragen und zur Anmeldung steht Kursleiterin Ingrid Pamperl unter Telefon 09191/3514023 zur Verfügung.