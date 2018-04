Angebot für Kinder und Jugendliche

Die Caritas bietet 2018 vier Kinder- und Jugenderholungen. Viele Aktivitäten gehören dazu wie reichlich Sport wie Volley- und Völkerball, Radtouren, Schwimmen, Aerobic, Kegeln, Tanzen, Wandern, Jonglieren und Balancieren: Das gehört zum Programm der Caritas-Kinder- und Jugenderholungen. In diesem Jahr bietet der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg folgende Kinder- und Jugenderholungen an:

Hörnum/Sylt an der Nordsee vom 30. Juli bis 14. August für Kinder von zehn bis 14 Jahren

Zinnowitz auf der Insel Usedom vom 3. bis 17. August für Kinder von elf bis 14 Jahren

Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 10. bis 24. August für Kinder von acht bis zwölf Jahren

Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Die Betreuung übernehmen pädagogisch geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in kleinen Gruppen mit etwa sechs Kindern. Ein geregelter Tagesablauf, feste Essens- und Ruhezeiten sind selbstverständlich.



Einkommensunabhängig

Die Ferienangebote eignen sich besonders für Kinder und Jugendliche mit häufigen Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Allergien oder nervöser Erschöpfung. Sie stehen allen Kindern unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern offen. Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, Sozial- und Jugendämter. Wenn nötig, kann die Caritas individuelle Zuschüsse gewähren. Bei der Kostenregelung hilft Regina Hilbert von der Kur- und Erholungsberatung im Caritasverband für den Landkreis Kronach (Telefon 09261/6056-20, E-Mail: regina.hilbert@caritas-kronach.de). rg