Angebot für junge Erwachsene

Bei einem Kennenlerntag stellt der Bund der deutschen katholischen Jugend am Samstag, 24. November, in Bamberg den Weltfreiwilligendienst vor. Jugendliche und junge Erwachsene können im Rahmen dieses Programms ein Jahr in einem Entwicklungsland arbeiten und leben. Sie helfen in Afrika, Südamerika oder Asien in sozialen Einrichtungen wie Kinderheimen, Jugendzentren, Altenheimen, Gesundheitsstationen, Krankenhäusern oder Schulen. Dabei können sie ein Land, seine Menschen und die Kultur intensiv kennenlernen, die sozialen Projekte tatkräftig unterstützen und sich persönlich weiterentwickeln.

Der Einsatz wird durch Vor- und Nachbereitungsseminare sowie pädagogische Begleitung während des Einsatzes unterstützt. Die Kosten für Flug, Unterkunft/Verpflegung, Gesundheitsvorsorge und ein monatliches Taschengeld werden übernommen. Voraussetzungen sind Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Ausreise, Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sprachkenntnisse für die jeweiligen Länder sind erwünscht.

Beginn des Einsatzes ist August/September 2019. Anmeldung zum Kennenlerntag und weitere Informationen unter www.freiwillig-ins-ausland.de oder Telefon 0951/868840. red