Angebot für Existenzgründer

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises weist auf Angebote für Existenzgründer hin: am Donnerstag, 12. September: 14 bis 16 Uhr, Sprechtag der Unternehmensnetzwerk Inklusion im Nebengebäude des Landratsamtes Alte Brückenstraße 3 in Haßfurt; Dienstag, 17. September: 18 bis 21 Uhr, Berufung mit Zukunft; Mittwoch, 25. September: 10 bis 12.30 Uhr, fünftes Nachhaltigkeitssymposium Mainfranken, Nachhaltigkeitszentrum Handthal; Mittwoch, 25. September: 14 Uhr Sprechtag der Handwerkskammer für Unterfranken im Nebengebäude des Landratsamtes, Am Tränkberg 8 in Haßfurt; Donnerstag, 26. September: 14 Uhr, Sprechtag der Aktivsenioren im Nebengebäude des Landratsamtes, Am Tränkberg 8 in Haßfurt. Anmeldung ist erbeten unter: www.pep-has.de oder per Telefon 09521/27202 (Michael Brehm).