Angebot für Ehepaare

Die Stadt und die Inititative "LIF für Ehe" laden am Sonntag, 9. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr zum Lichtenfelser "MarriageDay" in die Frankenakademie Schloss Schney ein. Besonders willkommen sind alle Paare aus dem Stadtgebiet, die im Zeitraum vom 10. Februar 2019 bis 9.Februar 2020 geheiratet haben oder ein Ehejubiläum hatten. Für diese ist die Teilnahme kostenlos, für alle anderen Teilnehmerpaare fällt ein Unkostenbeitrag an. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Februar unter 09571/1694016 oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Programm kann unter www.marriageweek.de eingesehen werden oder in den Flyern, die ab sofort im Einzelhandel ausliegen. red