Angebot für die Angehörigen von Demenzkranken

Oft ist es so, dass viele Ältere aufgrund eingeschränkter Mobilität, weniger Sozialkontakte und körperlicher Beschwerden gar nicht mehr rausgehen wollen. Kommt Demenz hinzu, verlassen sie kaum noch die eigenen vier Wände. Um Abhilfe zu schaffen, plant das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen", eine Betreuungsgruppe in Bad Staffelstein einzurichten und lädt deshalb alle Interessierten zu einem ersten informativen Demenznachmittag ein. Dieser findet am morgigen Dienstag ab 14 Uhr im Nachbarschaftsraum, Viktor-von-Scheffel-Straße 10 in Bad Staffelstein, statt. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen ist die Möglichkeit gegeben, sich kennenzulernen, auszutauschen und nachzufragen. Der Sozialpädagoge Frank Gerstner vom Mehrgenerationenhaus Michelau steht für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Er weiß um die schwierige Aufgabe und Dauerbelastung der Angehörigen und berät sie, welche Hilfen oder Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

Wenn Bedarf besteht, soll es künftig eine Betreuungsgruppe in Bad Staffelstein für Menschen mit Demenz geben. An einem Nachmittag pro Woche könnten dann die Angehörigen durch dieses niedrigschwellige Betreuungsangebot Unterstützung erfahren. Dabei geht es um Entlastung für die Angehörigen und Abwechslung für die Erkrankten. Um Anmeldung zu dem Nachmittag wird gebeten.

Das Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" ist unter der Telefonnummer 09573/3302780 und per E-Mail an idhw.hpz@caritas-bamberg.de zu erreichen. red