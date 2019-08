Angebot: Auf Rädern zum Essen

Am Dienstag, 3. September, bietet die kirchliche allgemeine Sozialarbeit der Diakonie Kulmbach (Kasa) im evangelischen Gemeindehaus in der Goethestraße wieder einen Mittagstisch unter dem Motto "Auf Rädern zum Essen" an. Die Idee ist, ältere, oft allein lebende Menschen in die Gemeinschaft einzubinden und Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Als Vorspeise gibt es Gemüsecremesuppe, als Hauptgericht Rindergeschnetzeltes mit Kartoffelpüree und Kaisergemüse. Zum Nachtisch wird eine Quarkspeise serviert. Der Preis beträgt 7,50 Euro.

Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Vorprogramm. Lotte Eschenwecker von der Caritas informiert über "Vorsorge durch Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung". Gegen einen geringen Beitrag kann ein Fahrdienst gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis 30. August in der Geschäftsstelle der Diakonie, Klostergasse 8, oder telefonisch unter 09221/9292-0 möglich. red