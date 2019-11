Ein VHS-Vortrag "Richtige Testamentsgestaltung - Wie vermeide ich Streit unter meinen Erben?" mit Harald Aust findet am kommenden Dienstag, 26. November, in Kronach statt. Der Vortrag befasst sich mit den formellen und inhaltlichen Anforderungen an ein wirksames Testament. Beginn ist um 19 Uhr in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red