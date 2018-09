Anfangszeiten an der Grundschule

Am Dienstag, 11. September, beginnt für die Schüler der Klassen 2, 3 und 4 der Unterricht um 8 Uhr. Die Lehrkräfte erwarten die Schüler um 7.45 Uhr auf dem Pausenhof der Grundschule und begleiten sie in ihre Klassenräume. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Schulkinder der 2., 3. und 4. Klassen um 11.15 Uhr. Die Busse fahren zu den gleichen Zeiten wie im Vorjahr. Für die Schulneulinge gilt eine Extraregelung: Der erste Schultag beginnt für sie um 8.30 Uhr in der Aula. Nach einer Begrüßungsfeier werden die Abc-Schützen von ihren Lehrkräften im Klassenzimmer betreut. Für deren Eltern bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen im Speisesaal an. Um 10.45 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden. Anschließend findet für die Erstklasskinder und ihre Eltern in der Aula der Grundschule ein ökumenischer Anfangsgottesdienst statt. sek