Anfängerlehrgang für Imker

Der Kreisverband Haßberge der Imker veranstaltet am Samstag, 30. März, einen Anfängerlehrgang. Der Kurs findet von 10 bis etwa 16 Uhr im Restaurant "Zeiler Esszimmer" in Zeil statt. Interessenten können sich noch bis zum 26. März per E-Mail unter imkerei.schubert@gmail.com mit der Angabe der Anschrift und Erreichbarkeit anmelden. red