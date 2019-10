Anfänger trommeln

Bei Body & Soul, der Schule für Tanz und Percussion, Kronacher Straße 61, findet am Sonntag, 13. Oktober, ein Trommel-Workshop für Anfänger mit Werner Silzer, bekannt als Percussionist der Band "Schweinsohrselection", statt. Dieser Workshop ist der Schnuppereinstieg in den späteren fortlaufenden Unterricht für Afro- oder Latinpercussion und bietet eine Einführung in Rhythmik und Grundtechniken für Conga, Djembe und kleinere Percussioninstrumente wie Clave, Maracas oder Cowbell. Näheres unter Tel. 0951/17500 und unter www.body-and-soul-bamberg.de. red