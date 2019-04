Anfänger anmelden

Die Staatliche Berufsschule I am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Bamberg in der Ohmstraße erinnert alle Berufsanfänger, die die Berufe Zimmerer (Berufsfeld Bautechnik) oder Tischler/Schreiner, Holzmechaniker (Berufsfeld Holztechnik) erlernen wollen, an den Pflichtbesuch des Berufsgrundschuljahres. Der erfolgreiche Besuch eines Berufsgrundschuljahres wird als erstes Jahr der Berufsausbildung auf die Ausbildungszeit angerechnet, wenn bei der nachfolgenden betrieblichen Ausbildung ein Beruf erlernt wird, der dem besuchten Berufsgrundschuljahr zugeordnet ist. Bei der Anmeldung ist eine Kopie des letzten Schulzeugnisses vorzulegen. Eine betriebliche Ausbildungsplatzzusage (Vorvertrag) oder ein Praktikumsplatz (für das vorgeschriebene berufsbezogene Praktikum) ist sehr zu empfehlen. Die Anmeldung zum Berufsgrundschuljahr muss bis zum 5. Juli zusammen mit einem Erziehungsberechtigten persönlich erfolgen. red