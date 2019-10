Anerkennung für Wicht

Johannes Wicht hat sich um die Jugendarbeit in der Stadt Bamberg verdient gemacht, sich in diesem Jahr aber aus der ehrenamtlichen Arbeit zurückgezogen. Edwin Then, Vorsitzender der Kommunikationsgewerkschaft DPV Bayern (DPVKOM Bayern), dankte dem Telekom-Mitarbeiter, Gewerkschaftsmitglied und Betriebsrat für seinen großen Einsatz im Stadtjugendring Bamberg als stellvertretender Vorsitzender und als langjähriges Mitglied im Bamberger Jugendhilfeausschuss. Seit 2002 war er als Leiter des Netzwerkes "AK Jugendarbeitslosigkeit" tätig und unterstützte dort vor allem die jungen Berufsneulinge bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen in der Region. Auch initiierte er den Bamberger Kinder-Stadtplan, der 2014 gedruckt wurde. Für sein Engagement war er bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. red