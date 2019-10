Anerkennung für die jungen Helfer

Mit der Auslobung des Jugendpreis 2019 macht sich der Stadtjugendring Bamberg auf die Suche nach jungen Menschen, die mit kleinen oder großen Projekten/Veranstaltungen einen wertvollen Beitrag für ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft leisten, sich für die Verbesserung von Missständen oder einfach nur für eine gute Sache einsetzen.

Bisherige Preisträger haben einen Film über Gewalt und Integration gedreht, haben ein Festival organisiert, haben mit Behinderten zusammengearbeitet, ein Radioprojekt gestartet oder aber einen Spielplatz saniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob nun eine riesige Aktion oder nur eine pfiffige Idee in eine kleine gute (nachahmenswerte) Tat umgesetzt wurde.

Die Jury - bestehend aus Vertretern des Stadtjugendrings Bamberg, des Stadtjugendamts und der Sparkasse Bamberg - berücksichtigt alle eingereichten Anträge unter dem Aspekt des freiwilligen sozialen und kulturellen Engagements.

Gesucht wird also eine Jugendgruppe in Bamberg, die eine nicht alltägliche Aktion oder eine herausragende Veranstaltung im Zeitraum zwischen dem 16. November 2018 und 15. November 2019 durchgeführt hat. Bewerbungsschluss ist der 15. November 2019.

Der Gewinner erhält einen von der Sparkasse Bamberg zur Verfügung gestellten Geldpreis von mindestens 500 Euro. Also nichts wie ran an den Preis, der zu weiteren Projekten animieren soll. Bewerbungsbögen kann man einfach runterladen unter www.stadtjugendring-bamberg.de oder umgehend anfordern bei Stadtjugendring Bamberg, Lange Straße 2 in 96047 Bamberg, Tel. 0951/968 56 53 oder E-Mail stadtjugendring-bamberg@t-online.de. red