Android-Kurse bei der Volkshochschule

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet zwei Android-Kurse an. Der Kurs "Einführung Android-Geräte" findet am Montag, 25. März, der "Aufbaukurs Android-Geräte" am Montag, 1. April, statt. Beide Kurse sind jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Cafeteria im ASB "Rodachtal" (Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de). red