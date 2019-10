Andreas Zacherl führt Bayerns Wirtschaftsjunioren

"Willkommen in Weinfranken" - unter diesem Motto luden die Wirtschaftsjunioren (WJ) Würzburg zur diesjährigen Delegiertenkonferenz der WJ Bayern ein. Zeichnete sich das Rahmenprogramm durch Vorträge zur digitalen Arbeitswelt oder zur Behebung des Fachkräftemangels aus, stand bei der Delegiertenversammlung die Wahl des neuen Landesvorstands im Mittelpunkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Vereinigung. Das nun neu besetzte Team unter Leitung des Herzogenauracher Unternehmers Andreas Zacherl, Geschäftsführer der Firma GBI Kommunale Infrastruktur, wird ab Januar 2020 die Geschicke des Verbands der jungen Wirtschaft und damit die Zusammenarbeit zwischen den 61 bayerischen Wirtschaftsjuniorenkreisen leiten.

Denise Schurzmann aus Rosenheim wird als stellvertretende Landesvorsitzende neben Zacherl den Landesvorstand leiten. Das neue Team überzeugte bereits bei der Vorstellung der Kandidaten mit einem durchdachten Konzept zum Jahresmotto 2020 "#UnternehmenZukunft". Als Schwerpunkt sollen dabei die jungen Unternehmer und Führungskräfte stärker vernetzt werden und Erfahrungen aus der Geschäftswelt untereinander austauschen. Die zentrale Plattform dafür bieten die Business-Foren, auf denen ein Forum geschaffen wird für Themen, die junge Unternehmer und Führungskräfte bewegen.

Zudem soll das Jahresthema auch den Themenkomplex "Nachhaltigkeit" aufgreifen und bereits bestehende nachhaltige Geschäftsmodelle und Ideen stärker in den Vordergrund rücken. Laut Zacherl soll das Thema "unseren Mitgliedern einen echten Mehrwert für ihre eigene Entwicklung bieten und auf der anderen Seite in den Fokus rücken, welchen Beitrag die junge Wirtschaft für Gesellschaft und Klima leisten kann". Für sein Vorhaben hat Zacherl ein Team aus nahezu allen Landesteilen zusammengestellt. Gemeinsam wollen sie sich auch im nächsten Jahr in die öffentliche Debatte einmischen und der Politik Ansprechpartner für wirtschaftspolitische Themen sein. red