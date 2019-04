Andreas Wörtmann ist neuer Vorsitzender

Bei der Hauptversammlung des Caritas-Kindergartenvereins wurde Andreas Wörtmann zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der bisherige Vorsitzende, Michael Geiling, erläuterte die Aktivitäten des 152 Mitglieder zählenden Vereins im zurückliegenden Jahr. Der Kindergartenverein stehe auf stabilen Beinen. Ein Guthaben von 132 800 Euro erlaube es nun, im Zuge der Generalsanierung die eine oder andere Investition für die Kinder zu tätigen. Mit aktuell sechs Angestellten übernehme der Verein die Verantwortung für die Betreuung von nahezu 35 Kindergarten- und Schulkindern.

Wechsel in Kindergartenleitung

Kindergartenleiterin Irmhilde Sauer hob in ihrem Jahresbericht die guten Belegungszahlen in der Kinderkrippe und der Regelgruppe hervor. Sie wird im Sommer in den Ruhestand gehen. Stefanie Mlaiki, die zuletzt im St.-Magdalenen-Kindergarten in Ebelsbach tätig war, wird ab 1. September neue Leiterin im Kindergarten Breitbrunn.

Einstimmig wurde der von der Kassiererin Kerstin Eckert vorgestellte Haushaltsplan von der Versammlung beschlossen. In den Einnahmen von 188 085 Euro sind vor allem die Elternbeiträge mit 36 000 Euro, die Förderung durch Gemeinde und Staat mit 145 500 Euro sowie Zuschüsse der Caritas mit 1500 Euro und der katholischen Kirchenstiftung mit 500 Euro enthalten. Die bedeutendsten Ausgabeposten sind die Personalkosten mit 189 000 Euro, Strom mit 1200 und Heizung mit 2500 Euro.

Bürgermeisterin Bühl bescheinigte dem Kindergartenteam mit seiner Leiterin Irmhilde Sauer, die seit 39 Jahren den Caritas-Kindergarten Breitbrunn leite, eine hervorragende Arbeit.

Die Vorstandswahl

Die Neuwahl des Vorstandes ergab folgendes Ergebnis: Vorsitzender Andreas Wörtmann, Hermannsberg; Zweite Vorsitzende Daniela Steppert, Kottendorf; Kassiererin Daniela Kirchner, Breitbrunn; Schriftführerin Lisa Bergholz, Doktorshof. Kraft Amtes ergänzen Pfarrer Matthias Rusin und Bürgermeisterin Gertrud Bühl den Vorstand. Als Kassenprüfer fungieren Michael Geiling, Breitbrunn, und Kerstin Eckert, Lußberg. red