Andreas Weimer verabschiedet sich überraschend

Die Vorsitzende des Vereins "Kultur" in Rügheim, Barbara Goschenhofer, weist auf die nächsten Aktivitäten des Vereins hin. Überraschend hat sich nach ihren Angaben der Pianist Andreas Weimer, Mitglied der Bamberger Symphoniker, Ende März vom Publikum der Serie der Meisterkonzerte im Schüttbau verabschiedet. Wesentliche Detailfragen zum letzten geplanten Konzert am 4. Mai sind dabei nicht ausreichend geklärt worden. Das führte laut Goschenhofer dazu, dass das Basel Philharmonic Quintet vor wenigen Tagen den Konzerttermin absagte, was der Kulturverein sehr bedauert.

Kurzfristig ließen sich mit "Sophie Sauter und Ensemble 19" hervorragende Musiker verpflichten, die mit dem interessanten Barock-Programm "Bach im Kreis" nach Rügheim kommen. Konzertbeginn ist am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr, ergänzt durch eine kurze Einführung im Foyer um 16 Uhr.

Das "Ensemble19" besteht aus den befreundeten Künstlern Sophie Sauter, Dietlind Mayer, Dmitry Dichtiar und Evelyn Laib . Für dieses besondere Programm stellten die Musiker sieben Sopranarien mit obligater Violine aus J. S. Bachs Kantatenwerk, harmonisch verbunden durch Einzelsätze aus seinen Violinpartiten, Cellosuiten und Cembalopartiten, zusammen.

Besondere Werke im Kirchenjahr

Bach komponierte seine Kantaten meist für ganz bestimmte Sonn- und Feiertage im Kirchenjahr, und in dieser Reihenfolge werden die Arien erklingen. Mit Bach im (Jahres-)Kreis also .

Die Verantwortlichen des Vereins "Kultur" sind außerdem glücklich über die weitere gute Nachricht: "Wir sind glücklich, dass wir Friedemann Wezel, Violinprofessor der HMT Leipzig, als neuen künstlerischen Leiter der Meisterkonzerte im Schüttbau gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihm arbeiten wir gerade intensiv an der neuen Saison 2019/20 und sind zuversichtlich, dass wir das Programm der neuen Saison am 4. Mai vorstellen können," erklärt Barbara Goschenhofer. Der Verein "Kultur" lädt im Mai außerdem zu weiteren Konzertterminen in den Schüttbau ein:

Bereits am Mittwoch, 1. Mai, 17 Uhr sind die Teilnehmer des "Meisterkurs Violine" im Abschlusskonzert zu erleben. Die jungen Musiker aus Ungarn, Portugal, Syrien, Deutschland werden ab Samstag, 27. April, im Schüttbau intensiv auf dieses Konzert hinarbeiten, betreut von den Dozenten Friedemann Wezel, Violine, und Verena Louis, Korrepetition.

Reisebilder aus Italien

Am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, entführt die literarisch-musikalische Soiree "Heinrich Heine: Reisebilder aus Italien" nach Italien, Sehnsuchtsland der Romantik. Interpreten sind Stephan Schäfer, Lesung und Volker Höh, Gitarre.

Erneut heißt es "Vorhang auf" am Montag, 13. Mai, 15 Uhr im Schüttbau. Zu Gast sind von der Hochschule für Musik, Würzburg das "ANYA"-Quintett mit Raluca Tihon (Flöte), Anna Kopp (Oboe), Moritz Mihm (Klarinette), Anna Werner (Horn), Lena Nell (Fagott) und das "Trio Skana": Julia Maiershofer (Klarinette), Ingmar Escher (Violoncello), Katrina Kroja (Klavier). Wie immer gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Martin Luther Haus.Am 1. und 13. Mai ist der Eintritt frei, für die beiden anderen Konzerte gibt es unter Ruf 09523/5475. red