Andreas und Gabi Müller siegen in den Einzeln bei Vereinsmeisterschaften

Bei sehr guten Wetterbedingungen fanden an der Tennisanlage des TC Ludwigsstadt die ersten gemeinsamen Vereinsmeisterschaften der TeG Rennsteig statt.

Den Damentitel errang Gabi Müller, allerdings konnte ihre Gegnerin Carolin Leiss verletzungsbedingt nicht zum Finale antreten. Den Titel im Herren-Einzel gewann Andreas Müller, der sich im Finale gegen den jungen Max Wilhelm klar durchsetzte.

Auch in diesem Jahr wurden die Doppel- und Mixed-Paarungen wieder zugelost. Die Herrendoppel-Pokale gingen in diesem Jahr an Ralf Cont und Theo Seiler, die im Endspiel etwas überraschend gegen Andreas Müller und Raphael Fröba gewannen.

Die Damen-Doppel-Konkurrenz ging nach einem spannenden Finale an Gabi Müller und Carolin Leiss, die sich letztlich im Matchtiebreak gegen die Paarung Trebes/Scherbel durchsetzten. Den dritten Titel sicherte sich Gabi Müller im Mixed zusammen mit Thomas Grünbeck nach einem Zweisatzsieg gegen Raphael Fröba und Carolin Leiss.

Bei der Siegerehrung bedankten sich die Ersten Vorsitzenden der beiden Vereine Daniel Leiss und Karl-Heinz Häusler bei den Teilnehmern für die spannenden und vor allem fairen Spiele während der Veranstaltung.

Ebenfalls bedankten sie sich für die erfreulich hohe Teilnehmerzahl und das guten Miteinander in der abgelaufenen Saison.

Die Ergebnisse

Damen-Einzel: Gabi Müller - Carolin Leiss w.o.

Herren-Einzel: Andreas Müller - Max Wilhelm 6:0, 6:0.

Herren-Doppel: Ralf Cont/ Theo Seiler - Andreas Müller/Raphael Fröba 6:4, 6:4.

Damen-Doppel: Gabi Müller/Carolin Leiss - Annette Trebes/Bianca Scherbel 6:4, 3:6, 10:7.

Mixed: Thomas Grünbeck/Gabi Müller - Raphael Fröba/Carolin Leiss 6:1, 6:4. tgü