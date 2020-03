Andreas Sommerer übernimmt

Am 1. März 2020 wurde die Leitung der Forstabteilung im Landkreis Kronach des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach mit Andreas Sommerer neu besetzt. Sitz des Bereichs Forsten ist die in Stadtsteinach angesiedelte Außenstelle des AELF Kulmbach.

Im Zuge der Ernennung von Forstdirektor Michael Schmidt zum Behördenleiter im November letzten Jahres wurde dessen Posten als Abteilungsleiter für den Landkreis Kronach frei. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat nun diese Stelle mit Forstrat Andreas Sommerer besetzt. Für den Gefreeser geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. "Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Stelle übernehmen darf. Nach meinem Studium in Dresden und dem anschließenden Referendariat bin ich sehr froh, langfristig in der Region bleiben zu dürfen", so Sommerer.

Sommerer war während seines Referendariats zwischen 2017 und 2019 an den Forstbetrieben Fichtelberg und Nordhalben der Staatsforsten sowie dem AELF Bayreuth tätig. Seit Ende Oktober 2019 wurde er fest in den Staatsdienst übernommen. Der Forstbereich für den Landkreis Kronach des AELF Kulmbach umfasst derzeit 14 Mitarbeiter. Neben Tausenden Privatwaldbesitzern und vielen Kommunen im Landkreis wird auch das Jugendwaldheim in Lauenstein von den Försterinnen und Förstern betreut. red