Lockere Gespräche in ungezwungener Atmosphäre - das ist die Intention hinter der Gesprächsreihe "Brotzeit, Bier & Politik". Unter diesem Motto tourt der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz durch die Gasthäuser der Region. Am Donnerstag, 29. August, ist der SPD-Politiker mit Jonas Merzbacher und Stefan Reichold in Heiligenstadt unter den Linden, bei schlechtem Wetter im Gasthaus Aichinger anzutreffen. Beginn ist um 18 Uhr, teilt der SPD-Ortsverein Heiligenstadt mit. red