Andreas Schick holt Pokal

Nur wenige aktive Mitglieder fanden vor kurzem den Weg zum Vereinsgewässer des Sportanglervereins Ziegel-anger, um den neuen Anglerkönig zu ermitteln. Und die Fische hatten anscheinend an diesem Tag auch keine große Lust auf die ausgelegten Köder, so dass nur wenige an Land gezogen werden konnten.

Der größte Fang gelang dabei Andreas Schick, wie der Verein mitteilte. Mit einem schönen Karpfen holte er sich den Königstitel. Der Vorjahreskönig André Ott überreichte ihm die Königskette und die Vorsitzende Isolde Ott gratulierte im Namen des Vereins und überreichte den Wanderpokal für den schwersten Fisch.

Neuer Vizekönig wurde Rainer Schmidtke. Auf dem dritten Platz folgte Jürgen Führer.

Isolde Ott zeigte sich enttäuscht über die schwache Teilnahme, sollte doch das Königsangeln eine Pflichtveranstaltung für jedes aktive Mitglied sein. Erfreut zeigte sie sich dagegen über die Teilnahme der Jungangler, die zum ersten Mal am Königsangeln teilnahmen und mit Begeisterung bei der Sache waren. Trotz der schlechten Beißlaune der Fische ließen sich die Teilnehmer die gute Laune nicht nehmen. Die Veranstaltung klang gemütlich aus. red